Объём поставок «Рособоронэкспорта» запланирован на уровне $13 млрд

https://static.news.ru/photo/e346b858-e502-11ea-90ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания «Рособоронэкспорт» запланировала, несмотря на пандемию коронавируса, сохранить в течение 2020 года объём поставок на уровне $13 млрл и портфель в районе $50 млрд. Данной информацией с журналистами поделился руководитель спецпроекта Александр Михеев.

Он отметил, что план на год составляли в конце 2019-го. В тот период никто не мог предположить, что Россия и остальной мир будут вынуждены бороться с настолько масштабной пандемией COVID-19. Михеев напомнил, что произошедшее за последние месяцы всем известно — был введён режим самоизоляции, страны закрыли свои границы. Однако, как отметил глава «Рособоронэкспорта», компания свои планы не корректировала. Цели проекта остаются на уровне показателей успешной работы последних лет.

Выполнять свои обязательства и заключать при этом новые соглашения в крайне сложных, связанных с пандемией, условиях, «Рособоронэкспорту» помогает постоянный анализ ситуации и своевременные корректировки.

Именно поэтому портфель заказов «Рособоронэкспорта» по-прежнему находится в плановых отметках, а его география распространяется на 68 стран мира. Надеюсь, оба эти показателя будут увеличиваться, — цитирует Михеева ТАСС.

Объём портфеля, добавил глава проекта, распределяется по следующим регионам мира в порядке убывания: Азиатско-Тихоокеанский регион (почти 50%) далее — Ближний Восток и Северная Африка, страны Европы и СНГ, Африка южнее Сахары и Латинская Америка.

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