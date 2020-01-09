https://static.news.ru/photo/4d991860-32e6-11ea-901f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 1 июля 2020 года в России будет запрещена продажа немаркированных лекарств, а за выдачу цифровых кодов оператор станет взимать плату.

До конца февраля участники оборота медикаментов должны зарегистрироваться в информационной системе маркировки. Поликлиники и больницы России до 15 февраля должны подать заявку на получение устройства в Центр развития перспективных технологий, — сообщает «Политика сегодня».

Уточняется, что ранее приобретённые лекарства могут продаваться без маркировки до истечения срока годности.

Как писал NEWS.ru, обязательная маркировка лекарств не вызовет роста цен на жизненно важные препараты. Такие данные следуют из письма заместителя руководителя ФАС Рачика Петросяна. Сейчас обязательная маркировка лекарств, находящихся в списке жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), обходится производителям в 50 коп. за упаковку. Такие данные ФАС привела в письме в Центр развития перспективных технологий, который будет генерировать маркировочные коды и сформирует национальную систему маркировки и прослеживания товаров. Пакет в 50% этой организации контролируют структуры Алишера Усманова, пакеты по 25% принадлежат Ростеху и «Элвис+ Групп» Александра Галицкого.