Новую платёжную единицу предложили создать в России

Новую платёжную единицу для расчётов с дружественными странами предложили создать в России. С такой идеей выступили экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Аналитическая записка от экспертов оказалась в распоряжении РБК.

По словам авторов инициативы, вопрос о создании новой платёжной единицы поставили западные санкции и требование РФ получать оплату за экспорт газа в Европу в рублях. Эксперты полагают, что в формировании недолларовой системы расчётов могут быть заинтересованы страны ЕАЭС, а также Китай, Индия. Иран, Турция и ряд других. В случае реализации проекта страны смогут снизить зависимость от доллара, которая может использоваться в качестве геополитического оружия.

Курс новой единицы, по мнению экспертов, будет зависеть от средневзвешенной цены ресурсов на мировом рынке. Конвертировать нацвалюты в новую платёжную единицу будут при проведении внешнеторговых сделок с помощью клирингового центра системы. Также предполагается последующее создание вторичного рынка данной единицы, что позволит её использовать как резервную валюту.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил вести расчёты по оплате поставок газа странам Европы и мира в рублях. 23 марта он направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли.

28 марта министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что страны «Большой семёрки» согласились отклонить требование России платить за импорт энергоносителей в рублях. По его словам, платежи в рублях неприемлемы и компании должны продолжать соблюдать положения действующих контрактов.

На следующий день официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер сообщил, что государства — члены Евросоюза вслед за странами G7 отвергли требование России оплачивать газ рублями. Представитель ЕК рассказал, что Брюссель участвовал в обсуждении этого вопроса группой стран «Большой семёрки» и их позиции совпадают.