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Развитие нефтегазовых проектов в Арктике в действующем налоговом режиме и при текущих ценах на нефть пока остаётся нерентабельным. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак во время общения со студентами на «Российской энергетической неделе».

От $500 млн до миллиарда стоит пробурить одну скважину. Если ты не попал и ничего не обнаружил, то у тебя сразу списывается миллиард долларов. В то же время мы видим, что в связи с падением цен на углеводороды арктические проекты во многом стали экономически не привлекательными, — пояснил он.

Чтобы система была выгодной, требуются льготы и дополнительные меры стимулирования.

Необходимо создать такую систему налогообложения, которая бы выровняла доходность реализации проектов в Арктике по сравнению с проектами в Западной Сибири либо в других регионах, — подчеркнул Новак.

В Арктике на месторождениях сейчас работают «Газпром», «Газпром нефть» и «Роснефть».

Ранее министр заявил, что текущее снижение нефтедобычи не помешает России продолжать осваивать месторождения Крыма в долгосрочной перспективе. Для этого будет разработана программа развития «Черноморнефтегаза».

В настоящий момент предприятие добывает около миллиарда кубометров газа в год при потребности Крыма в 2-2,5 млрд кубометров. Полуостров обеспечивается топливом в полном объёме за счёт включения в единую систему газоснабжения России, писал News.ru.