Новак: нефть и газ из России не заменить в ближайшие 5–10 лет

Нефть и газ из России не удастся заменить на мировом рынке в ближайшие 5–10 лет, написал вице-премьер РФ Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика». Он отметил, что заявления об отказе использовать российские энергоресурсы также приводят к повышению цен на рынке.

Полностью заместить российские нефть и газ в перспективе 5–10 лет вряд ли удастся. Снизить зависимость от российского газа в Европе попытались при помощи угля, цена на который также выросла, — полагает Новак.

Вице-премьер отдельно отметил, что некоторые страны дали своё согласие на покупку газа в рублях.

С переводом расчётов за газ в рубли уже согласились несколько покупателей, ждём решения от остальных импортёров, — заявил он.

Ранее глава Федерального союза немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм заявил, что отрасль ожидает обвал в случае отказа от российских энергоресурсов. По его словам, введение эмбарго на газ поставит её в безвыходное положение. Глава химического концерна BASF Мартин Брудермюллер назвал призывы к бойкоту российских энергоресурсов безответственным экспериментом.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов ранее рассказал, что цена нефти в ближайшее время может колебаться в коридоре $80–150 за баррель. Он добавил, что задача ведомства не в том, чтобы делать прогнозы по ценам на нефть, а в обеспечении функционирования нефтяной отрасли. Глава Минэнерго отметил, что Москва готова продавать нефть дружественным странам в любом диапазоне цен.