Глава концерна BASF оценил последствия отказа от российских нефти и газа
Сергей Князев
Сергей Князев
11:51, 01 апреля 2022
Мартин БрудермюллерФото: Uwe Anspach/dpa/Global Look Press
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Германии грозит беспрецедентный экономический ущерб в случае полного прекращения импорта или долгосрочного прекращения поставок газа и нефти из России, заявил газете Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung глава химического концерна BASF Мартин Брудермюллер. По его словам, призывы к бойкоту энергоресурсов из России можно расценить не иначе как безответственный эксперимент.
Это могло бы привести к худшему кризису немецкой экономики со времён окончания Второй мировой войны, — сказал Брудермюллер.
Ранее против вероятного эмбарго на поставки российских энергоресурсов в ФРГ выступил бургомистр Гамбурга Петер Ченчер. По его словам, подобное решение нанесёт непоправимый вред немецкой экономике и при этом едва ли повлияет на действия России. Ченчер также подчеркнул, что правительству Германии следует стремиться к снижению энергетической зависимости от Москвы, но не потерпев при этом экономической катастрофы.
В свою очередь член правления Ассоциации немецких профсоюзов Штефан Кёрцель предупредил, что введение эмбарго на поставки нефти и газа из России приведёт к серьёзным последствиям для экономики и социальной сферы не только в Германии, но и за её пределами.