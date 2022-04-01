Глава концерна BASF оценил последствия отказа от российских нефти и газа

Германии грозит беспрецедентный экономический ущерб в случае полного прекращения импорта или долгосрочного прекращения поставок газа и нефти из России, заявил газете Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung глава химического концерна BASF Мартин Брудермюллер. По его словам, призывы к бойкоту энергоресурсов из России можно расценить не иначе как безответственный эксперимент.

Это могло бы привести к худшему кризису немецкой экономики со времён окончания Второй мировой войны, — сказал Брудермюллер.

Ранее против вероятного эмбарго на поставки российских энергоресурсов в ФРГ выступил бургомистр Гамбурга Петер Ченчер. По его словам, подобное решение нанесёт непоправимый вред немецкой экономике и при этом едва ли повлияет на действия России. Ченчер также подчеркнул, что правительству Германии следует стремиться к снижению энергетической зависимости от Москвы, но не потерпев при этом экономической катастрофы.

В свою очередь член правления Ассоциации немецких профсоюзов Штефан Кёрцель предупредил, что введение эмбарго на поставки нефти и газа из России приведёт к серьёзным последствиям для экономики и социальной сферы не только в Германии, но и за её пределами.