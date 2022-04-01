В ФРГ предсказали обвал промышленности из-за отказа от российского газа

↵Глава федерального союза немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм заявил в эфире телеканала ZDF, что отрасль ожидает обвал в случае отказа от российских энергоресурсов. Введение эмбарго на газ поставит её в безвыходное положение, считает он.

Мы говорим (при таком сценарии — NEWS.ru) о крахе нашей промышленности, которая спасла нас во время пандемии коронавируса, — сказал Руссвурм.

Ранее последствия отказа от поставок газа и нефти из России оценил глава химического концерна BASF Мартин Брудермюллер. Он заявил, что Германии в этом случае грозит беспрецедентный экономический ущерб. Призывы к бойкоту российских энергоресурсов он назвал безответственным экспериментом.

Против эмбарго на поставки энергоресурсов из России также выступил бургомистр Гамбурга Петер Ченчер. По его словам, подобное решение нанесёт непоправимый вред немецкой экономике и при этом едва ли повлияет на действия РФ.

Член правления Ассоциации немецких профсоюзов Штефан Кёрцель считает, что эмбарго приведёт к серьёзным последствиям для экономики и социальной сферы не только в Германии, но и за её пределами.