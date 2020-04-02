Новак назвал бессмысленной сделку ОПЕК+ в условиях пандемии

https://static.news.ru/photo/50c34f6e-17b7-11ea-81a4-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Ministry of Energy Russia/Global Look Press

Глава Минэнерго РФ Александр Новак уверен, что сделка ОПЕК+ не имела бы смысла в ситуации пандемии коронавируса. Спрос на чёрное золото упал в 10 раз больше предполагаемого сокращения добычи в рамках альянса.

Могу вам сказать точно, что сама сделка ОПЕК+ в таких условиях, как сегодня, абсолютно не имела бы никакого действия, даже те предложения, которые предлагала Саудовская Аравия о 1,5 млн баррелей в сутки сокращения добычи, — сказал он в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

По словам Новака, на мировом рынке отмечается сокращение потребления нефти от 10 млн до 15 млн баррелей в сутки.

Представьте: это в 10 раз больше, чем обсуждалось 6 марта в Вене. 1,5 млн баррелей в сутки не спасли бы ситуацию, — пояснил глава Минэнерго РФ.

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+, и Саудовская Аравия отправила на экспорт сразу 15 танкеров, загруженных 18,8 млн баррелей нефти. Таким образом, королевство начало реализовывать свои обещания нарастить добычу до максимума. При этом продавать чёрное золото Эр-Рияд намерен с огромными скидками.

Такие решения королевства привели к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов. Они стали ответом на то, что РФ в начале марта отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса.

30 марта котировка «Urals FIP Западная Сибирь ФОРМУЛА» достигла отметки в минус 1,007 тысячи рублей за тонну. А на следующий день цена снизилась до минус 1,2 тысячи. Таким образом, продавец в условиях FIP (Free in pipe) обязан доставить товар к трубопроводу за свой счёт.

Специалист в области энергетики Игорь Юшков заявил, что российская «нефтянка» не остановится, несмотря на так называемую отрицательную цену на «чёрное золото». Производители просто не могу себе позволить прекратить добычу. Зато ситуация может стимулировать развитие нефтепереработки внутри страны, считает эксперт, писал NEWS.ru.