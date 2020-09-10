Ниже $40 за баррель: нефть марки Brent дешевеет

https://static.news.ru/photo/b11975de-f3f6-11ea-b130-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цены на нефть утром 11 сентября снижаются на растущих опасениях инвесторов за дисбаланс спроса и предложения сырья на рынке. К 07:48 мск североморская нефтяная смесь марки Brent с поставкой в ноябре стоила $39,91 за баррель, падение составило 0,37%.

Нефть марки WTI с поставкой в октябре также дешевела. За неё просили $37,2 за баррель, падение составило 0,27%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Пессимизм инвесторов по поводу восстановления спроса на топливо усилился после того, как 10 сентября Минэнерго США рассказало о внезапном росте коммерческих запасов нефти в стране. По данным ведомства, за неделю, завершившуюся 4 сентября, запасы выросли на 2 млн баррелей, или на 0,4%, и достигли 500,4 млн баррелей.

В то время как добыча сырой нефти в США продолжает восстанавливаться после урагана «Лаура», цифры показывают, что нефтеперерабатывающие заводы ещё больше снизили производительность за последнюю неделю, — цитирует аналитиков ING Economics агентство Reuters.

Ранее NEWS.ru сообщал, что после окончания пандемии коронавируса цены на нефть не вернутся к прежним показателям. Такое мнение высказал помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер. Как отметил политик, низкие цены на нефть будут сохраняться и дальше. В определённый момент пандемия закончится и всё возьмут под контроль, но привычки навряд ли изменятся.