Нитку «Турецкого потока» закроют на ремонт на 360 часов

https://static.news.ru/photo/31e7a262-cb98-11ea-a9c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gazprom/Instagram.com

Работы по техобслуживанию газопровода «Турецкий поток» пройдут с с 27 июля по 10 августа 2020 года. На этот период прокачка по наземной нитке будет остановлена.

Будет закрыта труба на пунктах Странджа/Малкочлар на болгарско-турецкой границе, уточняет Reuters со ссылкой на оператора проекта — турецкую государственную нефтегазовую компанию BOTAS.

Пропускная способность «Турецкого потока» — 31,5 млрд кубометров газа в год. Первая нитка мощностью 15,75 млрд кубометров газа в год предназначена для турецких потребителей, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Газопровод проходит по дну Чёрного моря от России до побережья Турции. Далее идет наземная транзитная нитка до границы с сопредельными странами, откуда газ экспортируется в Грецию, Болгарию, Северную Македонию. После завершения строительства всей инфраструктуры газ пойдет в Сербию и Венгрию, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» включат в санкционный список Госдепартамента США, заявил глава ведомства Майк Помпео. Документ называется «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).