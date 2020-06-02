Нефтяные котировки ускорили рост на фоне ожиданий новостей от ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/d3ace2ce-a4c9-11ea-9628-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Global Look Press

Стоимость нефти эталонных марок ускорила рост 2 июня 2020 года на фоне новостей от стран — производителей сырья во главе с РФ и Саудовской Аравией. Государства собираются продлить нынешний уровень сокращения добычи энергоресурсов до 1 сентября.

Переговоры министров ОПЕК+ планируется провести 4 июня 2020-го, пишет The Wall Street Journal.

Августовские фьючерсы на смесь Brent на лондонской бирже ICE Futures дорожают на $0,92 (2,4%) — до $39,24 за баррель. WTI с поставкой в июле на Нью-Йоркской товарной бирже прибавила в цене $0,82 (2,31%) — до $36,26 за «бочку».

Соглашение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи вступило в силу 1 мая. В первые два месяца страны должны снизить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки, с 1 июля и до конца 2020 года — на 7,7 млн баррелей в сутки. С начала 2021 года объём сокращения составит 5,8 млн баррелей в сутки и сохранится в таком виде до мая 2022 года. При этом стороны могут пересмотреть условия сделки в конце 2021 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что добыча нефти и газового конденсата в России в мае 2020 года снизилась на 15,6%. Показатель составил 39,7 млн тонн. С января по май извлечено на 2,6% сырья меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го — 226 млн тонн.