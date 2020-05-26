Нефтяники РФ обсуждают возможность продления текущих санкций к ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/555d1394-9f8d-11ea-acc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Российское нефтяное сообщество обсуждает возможность поддержания сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+. Речь идёт об уровне в 2,5 млн баррелей в сутки не только в мае – июне, но и в последующие месяцы. При этом по условиям соглашения Россия должна была постепенно восстанавливать объёмы извлечения нефти после июня. Об этом сообщил источник в одной из компаний.

Как отмечает ТАСС, эта дискуссия открылась на встрече руководителей компаний с министром энергетики России Александром Новаком.

Этот вопрос поднимался сегодня на встрече. Компании пытаются сформировать позицию по этому вопросу, — цитирует собеседника агентство.

Инсайдер в ОПЕК также подтвердил, что организация на самом деле ведёт переговоры более интенсивного уменьшения нефтедобычи после июня 2020 года.

Как писал NEWS.ru, спрогнозирован рост цен на нефть до конца года.