Экономика

Нефтяники РФ обсуждают возможность продления текущих санкций к ОПЕК+

23:08, 26 мая 2020
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Российское нефтяное сообщество обсуждает возможность поддержания сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+. Речь идёт об уровне в 2,5 млн баррелей в сутки не только в мае – июне, но и в последующие месяцы. При этом по условиям соглашения Россия должна была постепенно восстанавливать объёмы извлечения нефти после июня. Об этом сообщил источник в одной из компаний.

Как отмечает ТАСС, эта дискуссия открылась на встрече руководителей компаний с министром энергетики России Александром Новаком.

Этот вопрос поднимался сегодня на встрече. Компании пытаются сформировать позицию по этому вопросу, — цитирует собеседника агентство.

Инсайдер в ОПЕК также подтвердил, что организация на самом деле ведёт переговоры более интенсивного уменьшения нефтедобычи после июня 2020 года.

Как писал NEWS.ru, спрогнозирован рост цен на нефть до конца года.

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