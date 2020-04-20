Нефть марки WTI стоит меньше доллара

Цена на нефть марки WTI рухнула. Майские фьючерсы на топливо торгуются по цене меньше одного доллара.
Об этом свидетельствуют данные торгов. Падение составило больше 90%: днём ранее исторический минимум составлял $9,75 за баррель.
Как писал NEWS.ru ранее, цены на чёрное золото продолжают падать, несмотря на то что Россия и Саудовская Аравия согласились сократить нефтедобычу. Аналитики издания Al Arabiya объяснили, почему это произошло. Эксперты отметили, что цены упали примерно на 17% после новой сделки. При этом страны — участницы ОПЕК+ признают, что пандемия коронавируса продолжает оказывать негативное влияние на спрос. Даже максимальное сокращение добычи не предотвратит профицит во втором квартале.
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