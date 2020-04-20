Нефть марки WTI стоит меньше доллара

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Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2020 года рухнула на 57% — до $7,85 за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE на 19:26 по московскому времени.

Нефть этого сорта впервые в истории опустилась ниже отметки $8 за баррель, передаёт ТАСС. По состоянию на 19:30 по московскому времени майский фьючерс WTI торговался на уровне $7,65 за баррель,...