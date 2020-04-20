Нефть марки WTI подешевела до $0

https://static.news.ru/photo/d649096c-8332-11ea-b99d-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Цена на нефть марки WTI рухнула. Майские фьючерсы на топливо подешевели до $0,00.

Так оценивались бумаги на лондонской бирже ICE в 20:56 по Москве. В настоящий момент они продолжают торговаться по ценам, не достигающим половины доллара.

Впервые эта марка нефти подешевела так сильно.

Как писал NEWS.ru ранее, цены на чёрное золото продолжают падать, несмотря на то что Россия и Саудовская Аравия согласились сократить нефтедобычу. Аналитики издания Al Arabiya объяснили, почему это произошло. Эксперты отметили, что цены упали примерно на 17% после новой сделки. При этом страны — участницы ОПЕК+ признают, что пандемия коронавируса продолжает оказывать негативное влияние на спрос. Даже максимальное сокращение добычи не предотвратит профицит во втором квартале.