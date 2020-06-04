Нефть марки Brent вновь подорожала до $40 за баррель

https://static.news.ru/photo/977f8708-a6f3-11ea-8c01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

Мировые цены на нефть вновь пошли в рост на фоне ожиданий инвесторами информации о встрече ОПЕК+.

Согласно данным торгов на 07:45 мск, августовские фьючерсы на нефтяную смесь марки Brent выросли на 0,55% и составили $40,21 за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 0,24% — до $37,5 за баррель.

В прошлый раз цена на нефть Brent преодолела 40-долларовую планку 3 июня. Это произошло впервые с начала марта, когда начался обвал котировок. Повышение цен было вызвано сообщениями о переносе встречи ОПЕК+ с 9–10 июня на 4 июня. На фоне информации о возможной отмене встречи нефть вновь начала дешеветь.

Как ранее писал NEWS.ru, министерская встреча ОПЕК+ может быть перенесена на более поздний срок — середину июня. Это связано с тем, что все страны альянса полностью выполняют заключённое ранее соглашение.