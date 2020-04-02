Нефть Brent прибавила в цене 6%

https://static.news.ru/photo/a074765a-74a0-11ea-81e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Стоимость барреля нефтяной смеси марки Brent, согласно данным торгов, составила $26,23.

Также подорожала светлая техасская нефть марки WTI — на 4,87%, до $21,30 за баррель. Накануне, 1 апреля, стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE с поставкой в июне 2020 года снизилась до 24,9$ за баррель — на 5,5%.

Как писал NEWS.ru ранее, нефтяные компании РФ не будут увеличивать добычу нефти с 1 апреля после истечения ограничительных договорённостей ОПЕК+. Саудовская Аравия при этом уже подняла производство сырья до уровня свыше 12 миллионов баррелей в сутки.