Нефть Brent на бирже ICE опустилась ниже $44

В ходе торговой сессии на Московской Бирже курс европейской валюты вырос на 0,53% по отношению к рублю. Об этом свидетельствуют данные площадки.

К 15:53 мск евро достиг отметки в 88,03 рубля. Это произошло впервые с 30 марта 2020 года, ведь именно в тот день «европеец» поднимался выше 88 рублей. Как писал NEWS.ru,...