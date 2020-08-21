Нефть Brent на бирже ICE опустилась ниже $44

Октябрьские фьючерсы нефти марки Brent на лондонской бирже ICE впервые с 4 августа опустилась ниже $44 за баррель.
Стоимость нефти ускорила падение до 2,16% и достигла $43,93 за баррель.
Нефть марки WTI торгуется на уровне $41,78 за баррель — на 2,43% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
Как ранее писал NEWS.ru, курс доллара 20 августа в ходе торгов на МосБирже вырос на 1% по отношению к рублю. Американская валюта в моменте поднималась до отметки в 74,05 рубля. Об этом говорят сведения МосБиржи на 11:30 мск.
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