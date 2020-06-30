Недельные повседневные расходы российских семей снизились

https://static.news.ru/photo/8e834510-babf-11ea-9142-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объём повседневных расходов в России с 22 по 28 июня снизился. В среднем среднестатистическая семья приобретала товары на сумму 4363 рубля, что на 3,9% меньше, чем неделей ранее.

Согласно индексу недельных расходов (ИНР) исследовательского холдинга «Ромир», показывающему динамику объёма потребления товаров повседневного спроса, типичное домохозяйство в среднем тратило на 179 рублей меньше, чем неделей ранее.

Таким образом, расходы прошедшей недели снизились на 5 рублей, или на 0,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При сопоставлении текущего значения недельных расходов со средним значением за последний год видно, что расходы с 22 по 28 июня находятся ниже среднего значения на 118 рублей, или 2,6%.

В холдинге отметили , что в настоящее время происходит, с поправкой на инфляцию, постепенная стабилизация уровня расходов на значениях предыдущего года.

Как писал NEWS.ru, расходы россиян в мае 2020-го стали наибольшими в данном периоде за все годы наблюдений. Рост расходов по сравнению с прошлым годом обусловлен в первую очередь ускорившейся инфляцией. При этом он затронул разные слои населения по-своему. Рост по сравнению с апрелем 2020-го составил 6,4%. Очищенные от инфляции расходы, как и номинальные, за месяц также выросли — на 5,9%.

Исследовательская скан-панель Romir основана на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тысяч человек. Участники панели сканируют QR-коды с чеков. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных.