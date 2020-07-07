Недельная инфляция в России ускорилась до 0,3%

https://static.news.ru/photo/f4324754-c13a-11ea-90ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшую неделю, с 30 июня по 6 июля, инфляция в России ускорилась до 0,3% после нулевого уровня неделей ранее.

По данным Росстата, с начала 2020 года потребительские цены выросли на 2,9%. В годовом выражении инфляция в РФ на 6 июля (согласно расчётам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) достигла 3,136%.

За неделю среди продовольственных товаров более всего подорожало мясо кур — в среднем на 0,5%, однако в Кабардино-Балкарии его стоимость увеличилась на 2,2%, а в Краснодарском крае — на 2%. В Еврейской автономной области мясо кур подешевело на 2,1%.

Среди остальных продуктов питания цены выросли на чёрный чай и сухие молочные смеси для детей (на 0,3%), ржаной хлеб и вермишель (на 0,2%). Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,6%. Яблоки подорожали на 2,8%, морковь — на 2,5%, картофель — на 2,2%. Снизились цены на репчатый лук (на 5%), помидоры (на 4,2%), огурцы (на 3,7%) и капусту белокочанную (на 1,2%). Куриные яйца подешевели на 0,5%, молоко стерилизованное — на 0,4%, рыба мороженая — на 0,3%.

Как писал NEWS.ru, эксперты информационно-аналитического агентства Content Review провели исследование и выяснили, что за полгода мобильная связь подорожала на 8%. Аналитики отмечают, что сотовая связь будет дорожать и дальше, уже во второй половине 2020 года её стоимость может вырасти на 14%. Операторы провели неоднократную корректировку тарифов в течение первого полугодия, однако если МТС, «Билайн» и «МегаФон» сделали это лишь с частью тарифов до введения режима самоизоляции, то Tele2 резко повысил тарифы, как текущие, так и архивные, на рубеже апреля—мая, чем привлёк внимание регулирующих органов.