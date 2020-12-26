Названы пять простых способов собрать крупную сумму

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На первый взгляд всегда сложно начать, но аппетит приходит во время еды. С процессом накопления точно так же, считает эксперт Национального центра финансовой грамотности Анастасия Бондаренко. Она поделилась с NEWS.ru несколькими простыми способами формирования накоплений.

Первый из них — перечислять 10–15% от всех доходов на пополняемый депозит. Это правило называется «заплати сначала себе». Второй способ — каждый день округлять сумму на карте или в кошельке до ровных сотен или даже тысяч.

Предположим, на карте лежит 20 147 рублей, округляем их до 20 100 рублей или до 20 000 рублей, а 47 или 147 рублей отправляем в копилку. Кажется, что маленькие суммы — это неэффективно и долго, но если посчитать, то ежедневно откладываемые 50 рублей через месяц принесут 1500 рублей, а через год — 18 тысяч рублей. Если увеличить эту сумму до 150 рублей в день, то через год наберется уже 54 тысячи рублей, — пояснила эксперт.

Третий способ — откладывать комфортные суммы каждую неделю, например, три тысячи рублей, на пополняемый депозит. Четвёртый — все доходы сверх зарплаты направлять на накопления.

Получили налоговый вычет — отправили в копилку, вам выплатили премию — в копилку, продали вещь в Интернете — в копилку, — сказала Анастасия Бондаренко.

Пятый способ, по её словам, заключается в автоматическом перечислении средств с активного счёта в копилку или на пополняемый депозит. Это можно сделать в онлайн-приложении практически любого банка.