Названы интересные высокооплачиваемые вакансии сентября

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Сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» составил рейтинг самых высокооплачиваемых в Москве вакансий в сентябре 2020 года. Лучшие предложения работодатели делали IT-специалистам и дизайнерам, а также врачам-рефлексотерапевтам и шеф-поварам.

Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что стартап в области онлайн-образования открыл вакансию с заработком до 200 тысяч рублей в месяц: тимлид-специалист в команду разработчиков. От кандидата требовалось иметь опыт разработки на Node.js, опыт принятия архитектурных решений, а также уметь писать unit-тесты и проводить code review.

Такой же заработок обещают специалисту по сетям передачи данных с опытом работы от трёх лет. Кандидату надо будет выявить потребности заказчика и разработать под них оптимальные архитектуры решения. Обязательным условием для соискателя является умение работать с протоколами динамической маршрутизации (OSPF, EIGRP, BGP).

Дизайнер мебели, умеющий проектировать в программах PRO100 или KD, мог рассчитывать на зарплату до 170 тысяч рублей. От него также требовалось выезжать к заказчику, замерять помещения, консультировать по материалам и готовить эскизы для передачи их на производство.

Врачу-рефлексотерапевту в реабилитационном центре Москвы предлагают оклад от 150 тысяч рублей в месяц. Требуется опыт работы более восьми лет. Другими преимуществами при трудоустройстве станут специализация по неврологии и учёная степень.

Шеф-повара на зарплату 150–180 тысяч рублей ищет фабрика-кухня премиум-класса. Специалисту предстоит руководить командой из 15 человек. От соискателя требуется опыт работы в кейтеринговых компаниях или ресторанах премиум-класса, а также рекомендации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что почти каждая десятая вакансия на рекрутинговом портале HeadHunter за полгода с 1 марта по 1 сентября предлагает соискателям доход выше ста тысяч рублей в месяц. Лидеры по числу высокооплачиваемых — не Москва и Петербург, а регионы Крайнего Севера. Так, на Чукотке зарплаты от 100 тысяч рублей предлагают в 22,3% объявлений, в Якутии — в 20,7%, в Магаданской области — 19,1%, а в Москве — 18,3%. По сравнению с прошлым годом доля вакансий, подразумевающих зарплату выше 100 тысяч, выросла на 1,2%.