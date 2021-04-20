Названы главные ошибки при оформлении ипотеки

https://static.news.ru/photo/5a7342f4-a1f3-11eb-a2d9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первое и главное, что стоит учитывать при оформлении ипотеки, — минимальные шансы на последующее внесение правок в условия кредитного договора с банком, заявил NEWS.ru юрист Артём Баранов.

По словам эксперта, по факту отношения заёмщика с банком происходят по признакам «присоединения» к условиям, которые предлагает ему кредитная организация.

Заставить банк изменить условия договора вы не сможете. Банк просто откажет в выдаче кредита и будет прав. Он вам ничем не обязан, — подчеркнул Баранов.

Потенциальным ипотечным заёмщикам эксперт советует грамотно соизмерять свои возможности и риски при вступлении в сделку. В случае, если заёмщик понимает, что осилит кредитную нагрузку, то ему нет смысла беспокоиться о негативных последствиях возможных санкций банка — всё равно при заключении договора на это он повлиять не может. В зоне контроля находится лишь его собственная платёжеспособность, пояснил эксперт.

Ошибкой юрист считает стараться всеми силами сократить срок кредита за счёт увеличения суммы платежа.

Лучше всего брать кредит на максимально большой срок. Возможность досрочного погашения у вас будет в любом случае, а вот сумму ежемесячного платежа вы таким образом снизите, — сказал Баранов.

Минусом в данном случае станет переплата за пользование кредитом. Но это лучше, чем взять на себя изначально непосильный аннуитетный платёж, а потом навлечь все возможные санкции банка, в том числе реализацию предмета залога в виде новой квартиры, резюмировал юрист.