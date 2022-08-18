Китай и Индия сократили закупки российской нефти Аналитик Потавин заявил, что Китай и Индия пресытились российской нефтью

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Азиатский регион уже пресытился российской нефтью, поэтому снижение импорта в Китай и Индию — неизбежное следствие, заявил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин в беседе с Lenta.ru. Он отметил, что в конце этого года вступит в силу эмбарго на импорт российского сырья в страны Евросоюза и именно оно может повлиять на дальнейший спрос на нефть.

Пока неясно, сколько покупатели из Азии смогут забрать на себя российского сырья и не будут ли на них наложены вторичные санкции, если Запад увидит в этом попытку обойти эмбарго. <...> Индия и Китай не смогут поглотить все свободные объемы российского сырья, <...> поскольку регион уже перенасыщен нефтью из России, — рассказал аналитик.

По его мнению, также на спрос российских энергоносителей в КНР влияют проблемы в секторе местной недвижимости, а также стратегия нулевой терпимости к коронавирусу. Эти факторы в негативном ключе воздействуют на экономику страны, замедляя импорт нефти в регион, считает Потавин.

Ранее руководитель департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что товарооборот между Россией и Китаем растет колоссальными темпами. По его словам, за 20 лет Москва и Пекин выстроили комплексную систему двусторонних связей самых разных уровней — от высшего до регионального в различных сферах и секторах.