«Надо ждать выборов президента»: СПР об отказе кабмина индексировать пенсии
Для решения проблемы индексации пенсий работающих пожилых граждан, вероятно, надо ждать очередных выборов президента РФ, рассказала NEWS.ru заместитель исполнительного директора Союза пенсионеров России (СПР) Людмила Пискунова. Она отметила, что с момента прекращения увеличения данных пособий число работающих пенсионеров сократилось примерно с 15 млн до 9 млн. Таким образом спикер оценила отказ кабмина проиндексировать в 2022 году пенсии работающих пенсионеров.
Надо понимать, что у страны для этого денег нет. Где можно взять ещё — у работающих пенсионеров. У них же кроме пенсии ещё и зарплата какая-то. А то, что старики вынуждены работать, так как на пенсию иногда невозможно жить, — это уже другое дело и как бы кабмина не касается. Надо полагать, что эти шесть миллионов пенсионеров не уволились, а перешли на «серую» зарплату, — подчеркнула собеседница.
По её словам, с 2016-го, когда перестали индексировать пенсии работающим пожилым гражданам, старики потеряли «пять тысяч рублей пенсии». Спикер заявила, что ей «жалко этих людей, они теряют свои деньги, а работать сейчас нелегко».
Многие пенсионеры знают закон 385, по которому можно уволиться, месяц-два не поработать и снова устроиться. Пенсию проиндексируют, и индексация останется уже с пенсией при новом официальном трудоустройстве. Вынуждают народ хитрить. Люди правильно делают, так как всё по закону. Кто хочет терять деньги? Очень жаль, что на поддержку других государств деньги есть, а на своих пенсионеров — нет. Я думаю, что надо ждать очередных выборов президента России. Тогда, может быть, и решится эта проблема, — резюмировала Пискунова.
Ранее стало известно, что в правительстве РФ дали отрицательное заключение на законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. В кабмине объяснили свою позицию тем, что авторы инициативы не указали источники, из которых будут покрываться соответствующие расходы. В кабмине также
До этого заместитель исполнительного директора Союза пенсионеров России, член президиума Людмила Пискунова заявила в беседе с NEWS.ru, что индексацию пенсий для работающих пенсионеров проводить нужно обязательно.