Набиуллина: ЦБ не будет собирать данные о переводах физлиц

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не планирует собирать данные о транзакциях физических лиц. Она в эфире телеканала «Россия 1» опровергла соответствующую информацию, которую 27 декабря распространило издание РБК.

По данным агентства, Центробанк разослал банкам новую форму отчётности, из которой следует, что регулятор будет запрашивать информацию обо всех переводах между физлицами.

Мы работаем сейчас с некоторыми банками, в которых выявляется риск использования их платформ для платежей в адрес нелегальных онлайн-казино, финансовых пирамид, для того, чтобы банки могли эффективно выстраивать здесь работу, — подчеркнула Набиуллина.

Она уточнила, что в таких случаях регулятор может запросить обезличенный реестр платежей. Ни о каком тотальном контроле за переводами физлиц, малого или среднего бизнеса речи не идёт, отметила председатель Центробанка.

Ранее стало известно, что Банк России не планирует вводить новую отчётность для банков в целях контроля за операциями физических лиц, заявили утром 27 декабря в Центробанке. Пресс-служба регулятора уточнила, что новые меры ЦБ связаны в первую очередь с выявлением мошеннических схем. Речь, в частности, идёт о выявлении случаев использования платёжных карт и кошельков, оформленных на подставных лиц.