На Украине допустили, что «Северный поток — 2» вообще не запустят

Газопровод «Северный поток — 2», вероятно, вообще не будет введён в эксплуатацию. Об этом заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, отметив, что для «Газпрома» может оказаться лучшим вариант, если поставки газа по новому трубопроводу начнутся осенью, сообщает «РБК-Украина».

Он (газопровод — NEWS.ru), скорее всего, не запустится до конца первого полугодия. <...> К осени — это лучший вариант для «Газпрома». При этом мы считаем, что есть существенная вероятность того, что он не запустится в ближайшее время или не запустится вообще, — передаёт его слова издание.

Витренко добавил, что в «Нафтогазе» исходили из негативного сценария, что газопровод заработает в мае. Однако теперь видно, что «процессс затягивается».

Ранее сообщалось о том, что началось заполнение газом второй нитки газопровода «Северный поток — 2», строительство которого завершилось в сентябре. Газопровод был построен и прошёл независимую сертификацию в соответствии с применимыми техническими и отраслевыми стандартами.

Зампредседателя фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр граф Ламбсдорфф заявил, что в случае положительного решения о сертификации оператора СП-2 трубопровод вряд ли подключится к газораспределительной сети в Европе до сентября 2022 года, так как процедура сертификации проекта была приостановлена.