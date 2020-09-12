МВД предлагает ввести авансовый налог для мигрантов

МВД подготовило концепцию проекта нового закона о вопросах миграции, в которой содержится предложение о введении авансового налога для иностранцев, приезжающих в Россию работать.
Мигрантам придётся уплачивать налог на доходы физических лиц в виде фиксированного аванса,
В случае если мигрант не уплатит авансом НДФЛ, ему придёт уведомление с требованием заплатить налог в течение 15 дней. Отказ сделать это грозит иностранцу депортацией и запретом на работу в России.
Ранее NEWS.ru сообщал, что иностранцы, у которых есть в собственности жильё в России, могут регистрировать у себя мигрантов. Соответствующий закон вступил в силу с 7 сентября 2020 года. Документ подписал президент России Владимир Путин в июне 2020 года. Согласно закону, собственник жилья, даже если у него нет гражданства РФ, может предоставлять свою жилую площадь для проживания человеку без гражданства РФ.
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