МВД предлагает ввести авансовый налог для мигрантов

https://static.news.ru/photo/1bf6b8c4-f64c-11ea-a8bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МВД подготовило концепцию проекта нового закона о вопросах миграции, в которой содержится предложение о введении авансового налога для иностранцев, приезжающих в Россию работать.

Мигрантам придётся уплачивать налог на доходы физических лиц в виде фиксированного аванса, сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что работодатели, в свою очередь, будут вправе привлекать иностранцев при условии включения себя в «реестр работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу» (РРПИРС).

В случае если мигрант не уплатит авансом НДФЛ, ему придёт уведомление с требованием заплатить налог в течение 15 дней. Отказ сделать это грозит иностранцу депортацией и запретом на работу в России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что иностранцы, у которых есть в собственности жильё в России, могут регистрировать у себя мигрантов. Соответствующий закон вступил в силу с 7 сентября 2020 года. Документ подписал президент России Владимир Путин в июне 2020 года. Согласно закону, собственник жилья, даже если у него нет гражданства РФ, может предоставлять свою жилую площадь для проживания человеку без гражданства РФ.