https://static.news.ru/photo/c4b5748a-2868-11ea-b0d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно данным портала госзакупок, на встречу 2020 года столица потратит более 914 млн рублей, в эту сумму не входят расходы на катки.

Катки обойдутся бюджету ещё в 825 млн руб, при этом данные о подрядчиках не раскрываются. На праздничное оформление улиц и парков уйдёт около 561 млн руб, но на новую подсветку тратиться не пришлось — отремонтированы и используются компоненты, закупленные в прошлые годы, передаёт РБК.

При этом траты на оформление всё равно выросли в сравнении с прошлым годом, тогда на украшения потратили 323 млн, а на катки — 381 млн руб. Праздничные фейерверки в новогоднюю ночь не подорожали, на них выделено 34,8 млн руб.

В мэрии пояснили, что возросшие траты связаны с увеличением количества праздничных площадок. Фестивали и ярмарки принесут свой вклад в бюджет, планируется, что туристы потратят в праздничной Москве примерно триллион рублей. Источник сообщил, что каждый вложенный в фестиваль «Путешествие в Рождество» рубль приносит 15 рублей в бюджет столицы.

Как писал NEWS.ru ранее, Министерство обороны России потратит на празднование Нового года примерно 33 миллиона рублей.Большая часть этой суммы останется в Москве: семь миллионов пойдут на покупку елей, самая дорогая из которых стоит три миллиона, на 4,8 млн устроят министерскую ёлку с подарками, в 400 тысяч обойдётся красная икра, а ещё на 3,5 миллиона закупят подарочные карты в супермаркет «Перекрёсток».