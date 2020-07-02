Мишустин: расходы федерального бюджета могут увеличиться на 1,8 трлн рублей

https://static.news.ru/photo/4a83c79c-bc52-11ea-a04a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Норма о перечислении доходов от управления средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ) в федеральный бюджет будет действовать до 2024 года, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин во время заседания кабмина. Он добавил — расходы федерального бюджета страны в 2020-м могут увеличиться на 1,8 трлн рублей в 2020-м. Закон о бюджете на 2020-2022 годы предусматривает траты на 2020-й в объёме 19,7 трлн рублей.

По словам политика, правительство также предусмотрело ряд меры для укрепления бюджетов регионов в 2020 году, в том числе с помощью штрафов за нарушение правил передвижения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта, передаёт «Финмаркет».

Кроме того, кабмин направит дополнительно более 3,5 миллиарда рублей на выплаты работникам социальных стационаров, которые взаимодействуют пациентам с коронавирусной инфекцией нового типа. В общей сложности на эти цели из бюджета выделят более 11 миллиардов рублей.

Российские власти уже перечислили 136 тысяч выплат на общую сумму в 3,8 миллиарда рублей. Выплаты назначаются соцработникам, которые работали в учреждениях во время пандемии. Обязательным условием получения этих средств является работа в 14-дневной смене. Такой график был введён, чтобы минимизировать риск заражения граждан, проживающих в социальных организациях.

Накануне кабинет министров РФ получил право в 2020-м перераспределить бюджетные средства для финансирования мероприятий по предотвращению негативного влияния пандемии COVID-19 на экономику страны. Также правительство может повысить общие объёмы расходов на объем доходов, полученных от Центробанка на фоне сделки по приобретению ценных бумаг Сбербанка. Кроме того, лимит трат могут увеличить в случае поступления от отдельных видов ненефтегазовых доходов, превышающих ранее утверждённые.

Ранее президент Владимир Путин в ходе своего телеобращения к россиянам предложил сохранить доплаты для соцработников. Люди продолжат получать деньги до 15 сентября. Дополнительные выплаты получат работники социальных учреждений, детских интернатов и домов престарелых, а также педагоги, психологи, медицинский персонал, писал NEWS.ru.