Мишустин призвал «Аэрофлот» к разумным тарифам для маршрутов по России

https://static.news.ru/photo/b0405390-c5ab-11ea-ae36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Аэрофлот» мог бы быть хорошим помощником для развития внутреннего туризма этим летом при условии разумных тарифов для перевозки граждан. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с гендиректором ПАО «Аэрофлот» Виталием Савельевым.

Вы только что говорили о необходимости количество полётов увеличивать, обратите особое внимание на развитие туризма этим летом. Мы на сегодняшний день очень много делаем мер по поддержке мест специальных, открываем туристический сезон в России, — сказал Мишустин.

В связи с этим премьер призвал авиаперевозчика при организации перевозок по туристическим маршрутам внутри страны устанавливать доступные тарифы. Кроме того, после выхода «Аэрофлота» на международный рынок многие из этих маршрутов должны сохраниться, считает премьер.

На предложение Мишустина Савельев заметил, что в компании хорошо понимают эту задачу и сохраняют плоские тарифы на перевозку по пяти городам Дальнего Востока, Калининграду и по Симферополю.

Как рассказал ранее гендиректор туроператора «Интурист» Виктор Тополкараев, в России открылись более 60 направлений внутреннего туризма и туристический поток растёт с каждым днём. В частности, в Крыму в июле загрузка средств размещения достигает 90%. Он отметил, что сегодня туризм является самой пострадавшей отраслью экономики. По его словам, после ЧП туриндустрия переключилась на развитие внутреннего туризма, однако его лучше развивать на постоянной основе.

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Росавиации Александр Нерадько предложил российским властям приступить к поэтапному возобновлению международного авиасообщения, начиная со стран СНГ. Полёты в дальнее зарубежье планируется открывать в зависимости от эпидемиологической ситуации в той или иной стране.