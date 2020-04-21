Мишустин обсудил с премьером Вьетнама сооружение объектов электрогенерации

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Российский миллиардер Араз Агаларов рассказал о плачевной ситуации со своим бизнесом. По его словам, он медленно идёт на дно. В связи с этим бизнесмен попросил власти о помощи в виде снижения НДС.

Корабль численностью 15 тысяч человек просто медленно идёт ко дну на глазах у капитана корабля, который даже не может откачать воду, потому что просто не дают возможности, — рассказал он...