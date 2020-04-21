Мишустин обсудил с премьером Вьетнама сооружение объектов электрогенерации

Между премьер-министром России Михаилом Мишустиным и премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком состоялся телефонный разговор.
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Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин обсудил со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро состояние мирового рынка нефти. Во время разговора были затронуты вопросы, касающиеся дальнейшего укрепления российско-венесуэльского стратегического партнёрства, прежде всего в торгово-экономической сфере. Также речь шла о борьбе с коронавирусом.
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