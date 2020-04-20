Путин и Мадуро обсудили ситуацию на мировом рынке нефти

https://static.news.ru/photo/21f948ee-831b-11ea-9e00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин обсудил со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро состояние мирового рынка нефти.

По ситуации на мировом рынке нефти подчёркнуто большое значение достигнутой в рамках ОПЕК+ договорённости о согласованном снижении нефтедобычи, — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Во время разговора были затронуты вопросы, касающиеся дальнейшего укрепления российско-венесуэльского стратегического партнёрства, прежде всего в торгово-экономической сфере. Также речь шла о борьбе с коронавирусом.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия после того, как Соединённые Штаты ужесточили санкции против Венесуэлы и её лидера Николаса Мадуро, внесённого в список наркотеррористов, не оставит своего союзника без поддержки. Об этом передают американские издания.

Мировые котировки на топливо рухнули 9 марта 2020 года более чем на 30%. Поводом стал провал переговоров о сокращении добычи между РФ и саудитами на фоне снижения потребления нефти.

Затем Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ договорились сократить объём добычи на 10 миллионов баррелей в сутки, чтобы восстановить рентабельные цены.