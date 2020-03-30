https://static.news.ru/photo/e533cfda-72b0-11ea-a291-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Россия после того, как Соединённые Штаты ужесточили санкции против Венесуэлы и её лидера Николаса Мадуро, внесённого в список наркотеррористов, не оставит своего союзника без поддержки. Об этом пишут американские издания.

Так считает автор статьи в American Thinker, комментируя решение российской нефтяной компании «Роснефть» прекратить свою деятельность в Венесуэле и продать имеющиеся там активы, пишет «Политика Сегодня».

«Роснефть» объявила в субботу о том, что прекращает свою деятельность в Венесуэле и продает имеющиеся там активы компании, целиком принадлежащей российскому правительству. Тем самым вносятся существенные изменения в экономическую помощь, которую «Роснефть» оказывала находящемуся в сложном положении президенту Венесуэлы, — сообщает The Washington Post.

American Thinker при этом отмечает, что решение «Роснефти» продать свои активы в Венесуэле госкомпании, скорее всего, является попыткой обойти санкции.

Трудно вводить санкции против конкретной компании, если не знаешь ее название. «Роснефть» — это реально работающая компания, старающаяся извлекать прибыль. А той компании, что «купила» долю, нет нужды приносить прибыль, поскольку она безымянное государственное предприятие, и Россия ее название никому не сообщает, что тоже помогает уходить от дополнительных санкций, — пишет журнал.

Reuters при этом отмечает, что смена собственников означает, что ограничительные меры Вашингтона против российских компаний, работающих в Венесуэле, потом могут быть направлены непосредственно против самой России.

На первый взгляд кажется что президент РФ Владимир Путин берёт главу США Дональда Трампа на «слабо». Он как будто говорит: «Ну, давай, попробуй меня ударить», — считает Reuters.

В агентстве при этом подметили, что Трамп вводит санкции против Каракаса несмотря на призывы не делать этого при итак сложной ситуации из-за пандемии коронавируса.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что уход «Роснефти» никак не отразится на отношениях с его самым важным зарубежным союзником. Он написал в Twitter, что получил от Путина подтверждение в неизменной поддержке со стороны РФ.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался от комментария по поводу продажи венесуэльских активов «Роснефти» компании, на 100% принадлежащей правительству РФ.