Миру предрекли повторение Великой депрессии

https://static.news.ru/photo/9532a05e-f43f-11ea-b8e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press

Пандемия коронавируса приведёт к беспрецедентному экономическому кризису, сравнимому с Великой депрессией в 1930-х годах. Об этом говорится в докладе ООН.

По словам представителя организации Оливье де Шуттера, 176 миллионам человек в мире грозит нищета — многие страны приняли краткосрочные меры поддержки граждан во время пандемии, которых уже сейчас недостаточно.

Ещё 176 миллионов человек могут впасть в нищету, если использовать базовый уровень бедности в $3,2 в день. Это эквивалентно увеличению уровня бедности на 2,3% по сравнению со сценарием «без COVID-19», — заявил он.

Шуттер призвал лидеров стран предпринять более решительные шаги для искоренения нищеты и неравенства, так как в нынешней ситуации серьёзный кризис неизбежен, передаёт РИА Новости.

Докладчик отметил, что многие семьи по всему миру уже израсходовали свои резервы и находятся в бедственном положении.

Ранее NEWS.ru писал, что 2020 год положит начало «веку беспорядка», идущему на смену веку глобализации, начавшемуся примерно в 1980 году. Главным образом, мир ждёт ухудшение отношений между Соединёнными Штатами и КНР (вплоть до холодной войны), а также деглобализация. Политика «вертолётных денег» (массированная эмиссия для поддержки спроса и выкупа долгов на рынке) от центробанков станет мейнстримом, а глобальный долг стран продолжит расти. Об этом говорится в исследовании Deutsche Bank.