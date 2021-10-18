Минстрой подготовил предложения ЦБ для снижения цены квадратного метра

Минстрой намерен обратиться к Центробанку с предложением смягчить требования для проектного финансирования застройщиков. Это поможет снизить цену на квадратный метр жилья, приводят мнение представителей министерства «Известия».

Инициатива позволит снизить стоимость квадратного метра жилья до 10%. Она будет направлена на рассмотрение в ближайшее время.

Изменения должны снизить нагрузку на банки и стоимость проектного финансирования для застройщиков. Эффектом от предложенных мер для конечного покупателя может стать снижение цены квадратного метра до 10%, — цитирует газета руководителя экспертной рабочей группы комиссии общественного совета при Минстрое Эдуарда Самигуллина.

Эксперты считают, что предложенные меры особенно актуальны на данный момент при росте ключевой ставки и себестоимости строительства. Застройщики уверены, что такое предложение способно повлиять на увеличение объёмов строительства жилья, что в свою очередь стабилизирует цены на квартиры.

Ранее сообщалось, что доступность жилой недвижимости в России резко снизилась после почти 12 лет роста, выяснил фонд «Институт экономики города». По мнению авторов исследования, причинами стали появление льготной ипотеки и падение доходов граждан.