Минпромторг займётся улучшением производства СПГ

Минпромторг подготовил план локализации оборудования для проектов по сжиженному природному газу (СПГ). Как сообщает «Коммерсант», он рассчитан на 2021–2030 годы, а его стоимость оценивается в 127,37 млрд рублей.

Так, в ближайшие годы министерство планирует запустить серийное производство по 10 видам оборудования и довести его долю в СПГ-проектах до 40%. В 2030 году число их разновидностей должно составить 18, а доля — 80%.

Речь идёт о компрессорах, детандерах, криогенных центробежных насосах, утилизаторах тепла газовых турбин и других устройствах. Как уточняется, большая часть средств на это будет взята из неназванных внебюджетных источников. Из федерального бюджета выделят 37,58 млрд рублей.

Ранее аналитики компании Royal Dutch Shell подсчитали, что экспорт сжиженного природного газа из России к 2040 году увеличится более чем на 200% — до 97 млн тонн. Таким образом, страна продемонстрирует наибольший рост экспорта СПГ.