Минфин пообещал не дать пенсионеров в обиду в условиях роста цен

Российские власти уделят пристальное внимание вопросам выплат пенсионерам и растущей инфляции, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». При этом он не уточнил, когда данная тема будет обсуждаться на законодательном уровне и когда точно стоит ожидать повышения пенсий.

Пенсионеры — это те люди, к которым очень пристальное внимание со стороны руководства страны. Поэтому мы будем внимательно смотреть за ситуацией с ценами. И, конечно, пенсионеров не дадим, что называется, в этих условиях в обиду, — отметил Силуанов.

Согласно информации главы финансового ведомства, в бюджете РФ достаточно ресурсов, чтобы обеспечить граждан необходимыми товарами. Он также пообещал, что Банк России обеспечит ликвидность финансовой системы страны.

8 марта член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина сообщила, что правительство РФ планирует проиндексировать социальные выплаты для пенсионеров и детей. Однако вопрос об индексации пособий по безработице пока не входит в повестку.

Несколькими днями ранее Кабмин обратился в Госдуму с просьбой увеличивать размеры пенсий россиянам несколько раз в год. Согласно документу, в стране смогут менять суммы выплат пенсионерам в зависимости от экономической ситуации. Также появится возможность регулярно индексировать пенсии без рассмотрения проектов в Госдуме.