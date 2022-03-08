В Госдуме сообщили о возможной индексации выплат детям и пенсионерам

Член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина сообщила, что правительство РФ планирует проиндексировать социальные выплаты для пенсионеров и детей. По её словам, на текущий день этот вопрос обсуждается, пишет URA.ru.

Процент индексации пока обсуждается. Пенсии и детские пособия с максимальной долей вероятности будут проиндексированы в сторону увеличения, — сказала она.

При этом Стенякина уточнила, что пока индексация пособий по безработице не предполагается.

8 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что все российские семьи с невысокими доходами будут получать выплаты на детей 8–16 лет. Выплаты начнут действовать с 1 апреля, а получать их адресаты станут с мая. Он напомнил, что в России для беременных женщин и семей с невысокими доходами уже существуют выплаты, которые они получают каждый месяц. Такие меры предусмотрены и для родителей, воспитывающих детей в одиночку.

Ранее Госдума приняла закон, в соответствии с которым правительство России получает право в оперативном порядке повышать пенсии и доплаты, а также принимать решения об индексации. Документ был внесён кабмином в нижнюю палату парламента.