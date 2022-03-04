В правительстве предложили повышать пенсии несколько раз в год

Кабмин обратился в Госдуму с просьбой увеличивать размеры пенсий россиянам несколько раз в год, сообщают «Ведомости». Такую меру предусматривает законопроект об устойчивом экономическом развитии в условиях санкций, который 3 марта был внесён на рассмотрение. Согласно документу, в стране смогут менять суммы выплат пенсионерам в зависимости от экономической ситуации. Также появится возможность индексировать пенсии несколько раз в год.

Кабмин сможет индексировать выплаты чаще — например, если реальная инфляция превзойдёт официальный прогноз. Кроме того, такое решение позволит правительству экономить время и регулировать размер доплат отдельным постановлением без рассмотрения в Госдуме. <...> Внесённый документ обеспечит правительству возможность более оперативно реагировать на потребности населения и ситуации, — говорится в сообщении.

Госдума 4 марта также рассмотрит ряд законопроектов, направленных на поддержку граждан и бизнеса в условиях санкций. В частности, речь идёт о кредитных каникулах, амнистии капитала, моратории на проверки МСП и аккредитованных IT-компаний.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов оценил меры по поддержке малого и среднего бизнеса, анонсированные правительством. По его словам, «хорошо, но мало». Поддержка в условиях новых санкций потребуется серьёзная и более широкая.