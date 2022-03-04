В правительстве предложили повышать пенсии несколько раз в год
Антон Соловьев
Антон Соловьев
10:21, 04 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Кабмин обратился в Госдуму с просьбой увеличивать размеры пенсий россиянам несколько раз в год, сообщают «Ведомости». Такую меру предусматривает законопроект об устойчивом экономическом развитии в условиях санкций, который 3 марта был внесён на рассмотрение. Согласно документу, в стране смогут менять суммы выплат пенсионерам в зависимости от экономической ситуации. Также появится возможность индексировать пенсии несколько раз в год.
Кабмин сможет индексировать выплаты чаще — например, если реальная инфляция превзойдёт официальный прогноз. Кроме того, такое решение позволит правительству экономить время и регулировать размер доплат отдельным постановлением без рассмотрения в Госдуме. <...> Внесённый документ обеспечит правительству возможность более оперативно реагировать на потребности населения и ситуации, — говорится в сообщении.
Госдума 4 марта также рассмотрит ряд законопроектов, направленных на поддержку граждан и бизнеса в условиях санкций. В частности, речь идёт о кредитных каникулах, амнистии капитала, моратории на проверки МСП и аккредитованных IT-компаний.
Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов оценил меры по поддержке малого и среднего бизнеса, анонсированные правительством. По его словам, «хорошо, но мало». Поддержка в условиях новых санкций потребуется серьёзная и более широкая.