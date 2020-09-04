Минэкономразвития РФ прогнозирует дефляцию в сентябре

https://static.news.ru/photo/bb9792a2-eef6-11ea-989e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минэкономразвития прогнозирует дефляцию в РФ в сентябре 2020 года на уровне −0,1% в месячном выражении, или нулевую инфляцию.

Инфляция в годовом выражении, как ожидается, будет находиться на уровне 3,6–3,7%. Это следует из опубликованного ведомством отчёта «Картина инфляции за август 2020 года».

По оценке Минэкономразвития России, при сохранении стабильной курсовой динамики в сентябре рост цен составит −0,1–0,0%, что соответствует годовому темпу 3,6–3,7% в годовом выражении, — говорится в документе.

Составители отчёта отмечают, что на экономической ситуации сказываются высокие показатели урожая и динамика цен на услуги внутреннего и зарубежного туризма при дальнейшем открытии границ. При этом достижение показателей годовой инфляции уровня 3,6% в августе в годовом выражении оказалось выше прогнозируемого. Влияние на это оказали сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию (однако темпы удешевления ниже прошлогодних), ослабление рубля и, как следствие, рост цен на непродовольственные товары с высокой импортной составляющей, удорожание транспортных и гостиничных услуг в условиях повышенного спроса на услуги туризма внутри страны, проведение отложенной индексации цен на газ для населения.

Инфляция в непродовольственном сегменте (с исключением сезонного фактора) в августе сохранилась практически на уровне июля (0,41% в месячном выражении и 0,37% соответственно).

Ослабление рубля, а также восстановление потребительского спроса оказали давление на цены отдельных товаров с высокой импортной составляющей (автомобили, отдельные электротовары, бытовые приборы).

Рост цен на потребительские услуги (с исключением сезонного фактора) в августе замедлился до 0,20% в месячном выражении (0,24% месяцем ранее). В условиях повышенного спроса рост цен на услуги гостиниц сохранился на повышенном уровне июля, ускорился рост цен на услуги воздушного транспорта (до 10,6 % в месячном выражении против 1,5 % в июле). Дополнительным фактором ускорения инфляции в сфере услуг стала отложенная индексация цен на газ для населения (коммунальные тарифы выросли на 0,3 % в месячном выражении), — сказано в отчёте.

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