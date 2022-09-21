Минэк прогнозирует спад ВВП России на 2,9% в текущем году Глава Минэка Решетников: спад экономики по итогам 2022 года составит 2,9%

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Минэкономразвития России прогнозирует спад экономики по итогам 2022 в размере 2,9%, заявил глава ведомства Максим Решетников в ходе заседания комитета Совета федерации по вопросам экономической политики, передает «Коммерсант». По предыдущих прогнозам спад ВВП должен был составить 4.2%.

В 2024–2025 годах ВВП будет расти средним темпом в 2,6% в год за счет роста внутреннего спроса — потребительского и инвестиционного, — сказал Решетников.

К концу текущего года, по словам министра, уровень безработицы вырастет до 4,5%, инфляция же по итогам года составит 12,4%. По прогнозам Минэка, в 2023 году инфляция замедлится до 5,5%, а в 2024–2025 годах будет находиться на целевом уровне 4%.

Безработица в 2023 году составит 4,4% после 4,5% в конце этого года, в 2024 году снизится до 4,3%, а в 2025 году — до 4,1%.

Решетников предположил, что реальный курс рубля в ближайшие годы станет на 10–15% крепче, чем за последние пять лет. Цены на нефть URALS в 2023 году ожидаются на уровне $70 за баррель, в 2025 году они упадут до $65.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что проект федерального бюджета России на 2023 год содержит дефицит валового внутреннего продукта в размере 2%. Председатель правительства отметил, что в абсолютном значении данный показатель равняется 3 трлн рублей.