https://static.news.ru/photo/57a7c6e2-2d84-11ea-b4a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.depa.gr

Межгосударственное соглашение между Кипром, Грецией и Израилем по сооружению Восточносредиземноморского газопровода (EastMed pipeline) подписано 2 января в Афинах.

Документ скрепили подписями министр энергетики Израиля Юваль Штайниц, министр охраны окружающей среды и энергетики Греции Костис Хадзидакис и министр торговли, промышленности и туризма Кипра Георгиос Лаккотрипис.

Процедура заключения соглашения будет завершена, когда его подпишет Италия. Однако дата пока не определена, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что от властей Республики Кипр требуют закрыть для российских военных кораблей доступ к островным портам. Такой ультиматум содержит инициатива американских сенаторов, включённая в пакет законодательных мер по поддержке Никосии, в частности её энергетического проекта EastMed — газопровода, который обещает составить серьёзную конкуренцию «Турецкому потоку». Кипр даёт понять, что не готов к столь жёсткому геополитическому выбору. В Министерстве иностранных дел РФ, в свою очередь, говорят о прямом подрыве сотрудничества между Москвой и Никосией.