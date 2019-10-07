https://static.news.ru/photo/e5d6e6fe-e8c5-11e9-8a82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министерство экономического развития прогнозирует, что естественная убыль населения в России сохранится до 2023 года.

Согласно тексту прогноза ведомства на 2020–2022 годы, работа по снижению уровня смертности, в первую очередь трудоспособных граждан, поможет сократить возрастные коэффициенты смертности, однако не позволит компенсировать тенденции в рождаемости.

В 2023 году естественная убыль ещё сохранится, а в 2024 году будет отмечаться естественный прирост населения, — говорится в тексте документа.

По оценке Минэкономразвития, демографические тенденции серьёзно влияют на социально-экономическое развитие государства. В последнее время они отличаются устойчивым старением населения, снижением численности женщин в раннем и среднем репродуктивном возрасте (20 лет — 34 года) и сохранением высокого уровня смертности в экономически активных возрастах.

В ведомстве отметили, что в 2020–2023 годах население будет расти только за счёт мигрантов.

В результате среднегодовая численность населения Российской Федерации вырастет с 146,8 млн человек в 2018 году до 147,7 млн человек в 2022 году, — говорится в прогнозе.

В Минэкономразвития уточнили, что к 2024 году этот показатель составит 148,7 млн человек, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Минэкономразвития определило экономические перспективы российских регионов. Через ближайшие пять лет экономика Сахалина просядет на 15%, а Чукотки вырастет почти в полтора раза.