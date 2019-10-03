https://static.news.ru/photo/cc890c52-e66f-11e9-a0f0-fa163e074e61_660.jpg Сахалин Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Экономические перспективы российских регионов определило Минэкономразвития. Через ближайшие пять лет экономика Сахалина просядет на 15%, а Чукотки вырастет почти в полтора раза.

Такие данные приводятся в прогнозе социально-экономического развития России на 2020–2022 годы, подготовленного ведомством, передаёт РБК .

Согласно прогнозу, минимальный среднегодовой рост не более 1,5% прогнозируется в девяти регионах РФ.

При этом Сахалинская область с населением 490 тысяч человек стала единственным регионом, в котором Минэкономразвития прогнозирует отрицательную динамику валового регионального продукта (ВРП) до 2024 года. В ведомстве пояснили, что это связано с сокращением объёмов производства в нефтегазовом секторе на острове.

В десятку регионов с самым низким прогнозируемым ростом в этот раз не попала Ингушетия, которая была в числе аутсайдеров в 2018 году.

Минимальный рост ожидается также в Ханты-Мансийском автономном округе — 0,2%, в Республике Коми — 0,6%, в Костромской области — 0,7%. В десятке антилидеров также оказались Пермский край и Челябинская область, там прогнозируется среднегодовой рост ВРП на 1,6%.

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