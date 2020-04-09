Государства-участницы ОПЕК+ после десятичасовых переговоров так и не смогли договориться по снижению добычи. В течение всей встречи, проходившей в видеоформате, звучало много заявлений, но в итоге всё уперлось в принципиальную позицию Мексики, которая была не согласна сокращать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки. В итоге стороны решили перенести переговоры на 10 апреля, в формат G20, где вновь попытаются убедить Мехико.

Согласно информации различных источников, стороны практически согласились на сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки в мае-июне, затем до конца года квота снизится до 8 млн, а до конца апреля 2021 года. Предполагалось, что новый формат сделки продлится как минимум до апреля 2022 года.

Ранее схожий вариант обрисовал министр нефти Ирана Бижан Зангане. По его словам, которые приводит агентство Shana, рассматривался также вариант сокращения в мае и июне на 11-12 млн баррелей в сутки.В целом государства ОПЕК+ должны были сократить нефтедобычу на 22%, сообщил источник РИА Новости. По его словам, для России и Саудовской Аравии объём снижения производства будет отсчитываться от уровня 11,3 млн баррелей в сутки. В этом случае, Москва и Эр-Рияд будут обязаны добывать не более 8,8 млн с мая по июнь.

Предварительно было решено, что Иран, Ливию, а также Венесуэлу исключат из списка стран, которым нужно сокращать добычу.

Первые заявления о сокращении 10 млн баррелей в сутки не стало неожиданностью. Именно эта цифра чаще всего звучала в ходе подготовки к встрече ОПЕК+, несмотря на то, что падение спроса на сырьё, вызванное эпидемией коронавируса, оценивается в 15-20 млн баррелей. О возможном сокращении в 10 млн говорил, в частности, глава Белого дома Дональд Трамп и президент России Владимир Путин.

Министр энергетики России Александр Новак отмечал, что мировой спрос уже сократился на 10-15 млн баррелей в сутки и эта цифра будет расти и дальше. По словам министра, у России вызывает опасение увеличение коммерческих запасов нефти и возможность полного заполнения мировых хранилищ, что может привести к серьёзным последствиям для нефтяной отрасли и всех экономик мира.

Встреча ОПЕК+ в марте завершилась провалом переговоров из-за расхождения позиций неформальных лидеров сделки России и Саудовской Аравии. Однако накануне заседания 9 апреля позиции двух стран сблизились. Им удалось сгладить основные разногласия и приблизиться к достижению соглашения о снижении добычи как минимум на 10 млн баррелей в сутки, сообщила газета The Wall Street Journal.

Одновременно страны прояснили и свои позиции. Эр-Рияд дал понять, что готов сократить добычу максимум на 4 млн баррелей в сутки, но только от апрельского уровня, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник. Между тем, в этом месяце королевство вышло на рекордную отметку производства в 12,3 млн баррелей в сутки. Россия, по информации агенства, была готова обсуждать снижение добычи на 2 млн баррелей в сутки.

За несколько дней до совещания ОПЕК+ звучали заявления, что масштабное сокращение добычи возможно только при участии Соединённых Штатов. Однако перед заседанием Дональд Трамп дал понять, что его страны в сделке не будет. По словам президента, американские компании уже снизили добычу под влиянием рыночных условий.

В связи с неопределенностью по сделке Brent и WTI вечером 9 апреля ушли в «красную зону», несмотря на 10-процентный рост. Сейчас всё зависит от того, удастся ли сторонам уговорить Мексику вернуться в формат переговоров и подписать сделку. Не исключено, что мексиканская делегация, учитывая сложности отношений и США и возможность выбить из Вашингтона некоторые уступки, сейчас действует в тесном партнёрстве и взаимодействии с Белым домом.