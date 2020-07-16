Медведев ответил на угрозы США по «Северному потоку — 2»

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Проект «Северного потока — 2» будет завершён, несмотря на угрозы США ввести санкции. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. На данное время газопровод построен примерно на 93%.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.