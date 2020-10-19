Масло в России подорожало до рекордных значений

https://static.news.ru/photo/f6c8eba8-124d-11eb-97cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Цены на сырое подсолнечное масло резко выросли в России. В среднем сырьё подорожало на 6,6% и стало стоить рекордные 74 175 рублей за тонну.

Эксперты считают, что основной причиной резкого роста цен стал скачок экспортных цен на товар, передаёт «СовЭкон». Кроме того, быстро увеличились котировки экспорта подсолнечного масла. За прошлую неделю оно стало дороже на $35.

Некоторые переработчики пытались снижать закупочные цены на подсолнечник, говоря о больших запасах и достаточном предложении. Однако во второй половине недели многие из них начали активно поднимать цены, которые за неделю выросли в итоге на 2000–4000 рублей за тонну, — отмечается в сообщении.

Рынок подсолнечника также показал рост после небольшой просадки. Средние цены на товар поднялись на 1375 рублей, до 30 875 рублей за тонну.

Эксперты уверены, что повышение цен продолжится на фоне рекордных закупок со стороны маслосырзаводов.

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