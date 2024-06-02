Марков заявил, что по росту экономики Россия обогнала Японию Марков: Россия обогнала Японию по паритету покупательной способности

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Российская экономика по паритету покупательной способности (то есть не в ценах доллара, а в реальных ценах своей валюты) обогнала Японию и вышла на четвертое место в мире, заявил в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его словам, рост стал возможен за счет мощных государственных инвестиций в ВПК и импортозамещения.

Российская экономика вышла по паритету покупательной способности (то есть не в ценах доллара, а в реальных ценах своей валюты) на четвертое место в мире. Обогнала Японию чуть-чуть. Впереди недосягаемые Китай, США, Индия. Прогноз: Россия еще больше обгонит Японию, которая в стагнации, но скоро Россия опять уйдет на пятое место, — ее обгонит бурно идущая вперед Индонезия, — написал он.

Он также добавил, что уровень жизни в России практически не изменился со времени начала СВО. И это вызывает изумление всех экономистов мира.

Ранее Росстат сообщил, что рост валового внутреннего продукта России в первом квартале текущего года ускорился до 5,4% в годовом выражении. В прошлом году по итогам четвертого квартала рост ВВП составлял 4,9%. Российский ВВП увеличивается в годовом выражении уже четвертый квартал подряд. В представленные расчеты Росстата не вошли данные по Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям.