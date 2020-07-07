Мантуров сообщил о сильном падении спроса на маски в РФ

https://static.news.ru/photo/8aaa0b20-c101-11ea-9f68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Объём производства медицинских масок в России в настоящее время составляет 12 млн штук в сутки, однако их «потребление» сильно упало, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

К счастью, сильно упало потребление масок, потому что эпидемия уходит, — цитирует ТАСС Мантурова.

По словам министра, такая ситуация является вызовом для предприятий, начавших или нарастивших производство масок из-за пандемии коронавируса. В то же время, в России будет создан резерв средств индивидуальной защиты, в который войдут, в том числе и 300 млн масок. Мантуров также отметил, что российские производители готовы к экспорту защитных изделий.

Как писал NEWS.ru, гостиницы до 100 номеров получат государственные субсидии на закупку средств индивидуальной защиты для работников, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. По её словам, выплаты предназначены на закупку медицинских масок, санитайзеров и всего необходимого для того, чтобы выполнить требования Роспотребнадзора, которые сейчас являются обязательным условием для открытия отелей.