https://static.news.ru/photo/63adb47c-e5bf-11e9-a211-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Второй по обороту российский ритейлер решил сменить стратегию и отказаться от большей части собственных торговых марок (СТМ). С оставшимися «Магнит» продолжит работу, но часть из них будет переведена в премиум-сегмент.

По замыслу это должно увеличить выручку на 20%, сообщил РБК представитель компании. По его словам, собственные марки разделят на три категории: эконом, средний и премиум. С 2020 года в портфеле останутся только 26 собственных марок. Они составят более тысячи позиций продовольственных и непродовольственных товаров.

Сеть провела ревизию 69 брендов, под которыми самостоятельно и с помощью партнёров выпускала товары. Большинство из них, как признают в компании, пользовались слабым спросом.

В дорогие товары под СТМ войдут орехи, консервы, снеки и сыры, уточняют в компании. Кроме того, запустят продукцию для поддержания здорового образа жизни.

По словам гендиректора сети Яна Дюннинга, линейка товаров благодаря этому будет соответствовать ожиданиям покупателей и реалиям рынка.

В конце сентября стало известно, что розничная продуктовая компания X5 Retail Group к 2022 году из-за возникающих сложностей закроет 20 гипермаркетов «Карусель» и трансформирует 34 таких магазина, писал News.ru.