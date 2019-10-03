Второй по обороту российский ритейлер решил сменить стратегию и отказаться от большей части собственных торговых марок (СТМ). С оставшимися «Магнит» продолжит работу, но часть из них будет переведена в премиум-сегмент.
По замыслу это должно увеличить выручку на 20%, сообщил
Сеть провела ревизию 69 брендов, под которыми самостоятельно и с помощью партнёров выпускала товары. Большинство из них, как признают в компании, пользовались слабым спросом.
В дорогие товары под СТМ войдут орехи, консервы, снеки и сыры, уточняют в компании. Кроме того, запустят продукцию для поддержания здорового образа жизни.
По словам гендиректора сети Яна Дюннинга, линейка товаров благодаря этому будет соответствовать ожиданиям покупателей и реалиям рынка.
В конце сентября стало известно, что розничная продуктовая компания X5 Retail Group к 2022 году из-за возникающих сложностей закроет 20 гипермаркетов «Карусель» и трансформирует 34 таких магазина, писал News.ru.
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